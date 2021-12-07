В мэрии Уфы намерены за неделю убрать с маршрутов 150 старых автобусов «ПАЗ»

10:30, 07 дек 2021

В мэрии Уфы рассчитывают, что до 15 декабря с маршрутов общественного транспорта исчезнут оставшиеся автобусы марки «ПАЗ». Сейчас по городу ездят 150 таких машин, принадлежащих частным перевозчикам. Об этом на оперативном совещании в администрации сообщил начальник управления транспорта Олег Хмарин.







– Частные перевозчики активно заменяют старые автобусы марки «ПАЗ»: если на начало октября у нас на сети было 235 таких автобусов, то на сегодняшний день эта цифра сократилась до 150 единиц. До 15 декабря все автобусы должны быть исключены из процесса перевозок, – рассказал Хмарин.





Напомним, поручение убрать с улиц Уфы старые «ПАЗы» дал глава Башкирии Радий Хабиров. По словам мэра города Сергея Грекова, на замену им будут доставлены машины из Москвы.





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