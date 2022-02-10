В Госдуме озвучили 7 способов получить доплату к пенсии

12:37, 10 фев 2022

В Государственной Думе рассказали, кто и за счет чего может увеличить свою пенсию. Способы получить доплату опубликовали в Instagram-аккаунте нижней палаты парламента.







Доплата до прожиточного минимума. Эта мера коснется неработающих пенсионеров. Если общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума в регионе, то им положена доплата до этой величины.



Ежемесячная выплата. Полагается ветеранам, инвалидам, лицам, пострадавшим от радиации, бывшим узникам фашизма, Героям труда, Советского Союза и Соцтруда. Льгота назначается автоматически вместе с набором соцуслуг (лекарствами, отдыхом в санатории).



Доплата к пенсии за иждивенца назначается пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных родственников. На одного члена семьи выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



«Сельские» надбавки полагаются гражданам, которые 30 лет проработали в деревнях. В 2022 году размер доплаты составляет 1600 рублей.





Перерасчет пенсии после 80 лет. По достижении возраста страховая пенсия по старости увеличивается на 100%.



Доплата за «северный» стаж назначается гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним. Для этого необходим стаж не мене 25 лет у мужчин и 20 — у женщин.



Дополнительное материальное обеспечение. Выплата полагается за выдающиеся достижения и особые заслуги Героям России и Советского Союза, Героям Соцтруда и Героям Труда России, награжденным орденами, лауреатам государственных премий, чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр. Она назначается в процентах от социальной пенсии — 250, 330 или 415% в зависимости от категории.





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