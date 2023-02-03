Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году

Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году

09:11, 03 фев 2023

В России пенсионерам положен ряд доплат к пенсии. Какие доплаты назначаются в 2023 году?

Социальная доплата



Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, назначают социальную доплату.  Обращаться с заявлением не нужно, доплату рассчитают автоматически.

Прибавка за возраст


Согласно законодательству, прибавку получит каждый пенсионер, которому исполнилось 80 лет. Таким гражданам пенсия пересчитывается в сторону увеличения. Суть в том, что человеку по достижении этого возраста устанавливают двойной размер фиксированной выплаты. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, со следующего месяца будут получать двойной размер страховой выплаты. Здесь, как и предыдущем случае, не  нужно ничего делать для получения надбавки — перерасчет произойдет автоматически по имеющимся данным.

 Прибавка за сельский стаж

Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет тоже происходит автоматически, обращаться в какие-либо ведомства не требуется. Условия получения следующие: проживание в сельской местности, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, статус неработающего пенсионера. Повышение производится на 25 процентов к фиксированной выплате. Причем при переезде из сельской местности доплата будет сохранена.

Доплата за иждивенцев



В случае, когда у получателя пенсии на содержании находится иждивенец, ему положена надбавка в размере одной трети от фиксированной части на каждого нетрудоспособного члена семьи. Чтобы получить данную выплату, следует обратиться с заявлением по месту жительства.

Напомним,  с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8 процента. Прибавку получили 30,3 миллиона российских пенсионеров.

Читайте также:

В России ввели новый порядок выплаты зарплаты и аванса
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: пенсии доплаты 2023
Читайте также

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
Общество в Башкирии
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Башкирии неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии в новом размере
Общество в Башкирии
В Башкирии неработающие пенсионеры могут получить доплату к пенсии в новом размере
Смогут ли пенсионеры в Башкирии получить доплату?
Общество в Башкирии
Смогут ли пенсионеры в Башкирии получить доплату?
Какие доплаты к пенсии положены россиянам
Общество в Башкирии
Какие доплаты к пенсии положены россиянам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: