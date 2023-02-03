Какие доплаты положены пенсионерам в 2023 году

09:11, 03 фев 2023

В России пенсионерам положен ряд доплат к пенсии. Какие доплаты назначаются в 2023 году?

Социальная доплата









Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, назначают социальную доплату. Обращаться с заявлением не нужно, доплату рассчитают автоматически.

Прибавка за возраст





Согласно законодательству, прибавку получит каждый пенсионер, которому исполнилось 80 лет. Таким гражданам пенсия пересчитывается в сторону увеличения. Суть в том, что человеку по достижении этого возраста устанавливают двойной размер фиксированной выплаты. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, со следующего месяца будут получать двойной размер страховой выплаты. Здесь, как и предыдущем случае, не нужно ничего делать для получения надбавки — перерасчет произойдет автоматически по имеющимся данным.

Прибавка за сельский стаж

Доплата за иждивенцев









Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет тоже происходит автоматически, обращаться в какие-либо ведомства не требуется. Условия получения следующие: проживание в сельской местности, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, статус неработающего пенсионера. Повышение производится на 25 процентов к фиксированной выплате. Причем при переезде из сельской местности доплата будет сохранена.

В случае, когда у получателя пенсии на содержании находится иждивенец, ему положена надбавка в размере одной трети от фиксированной части на каждого нетрудоспособного члена семьи. Чтобы получить данную выплату, следует обратиться с заявлением по месту жительства.



Напомним, с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8 процента. Прибавку получили 30,3 миллиона российских пенсионеров.

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