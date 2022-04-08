В Башкирии появятся эко-отели стоимостью 96 миллионов рублей
18:00, 08 апр 2022
В Башкирии откроют комплекс эко-отелей «Семейные истории» с пляжем и зоопарком общей стоимостью 96 млн рублей. Они появятся на территории Караидельского района республики.
«Важно поддерживать создание новых мест размещения для туристов, это один из важнейших векторов развития туризма в нашем регионе. Караидельский район имеет большой туристический потенциал, и важно поддержать предпринимателей, которые хотят здесь предложить гостям республики качественный отдых с комфортными условиями пребывания и активными видами туризма», — рассказал и. о. председателя госкомитета РБ по туризму Ринат Фаткуллин.
Ожидается, что поток туристов в эко-отели составит 25 тыс. человек. Часть зданий планируется открыть 1 июня, а пляж и зоопарк заработают до конца 2022 года.