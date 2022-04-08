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В Башкирии появятся эко-отели стоимостью 96 миллионов рублей

В Башкирии появятся эко-отели стоимостью 96 миллионов рублей

18:00, 08 апр 2022

В Башкирии откроют комплекс эко-отелей «Семейные истории» с пляжем и зоопарком общей стоимостью 96 млн рублей. Они появятся на территории Караидельского района республики.

«Важно поддерживать создание новых мест размещения для туристов, это один из важнейших векторов развития туризма в нашем регионе. Караидельский район имеет большой туристический потенциал, и важно поддержать предпринимателей, которые хотят здесь предложить гостям республики качественный отдых с комфортными условиями пребывания и активными видами туризма», — рассказал и. о. председателя госкомитета РБ по туризму Ринат Фаткуллин.


Ожидается, что поток туристов в эко-отели составит 25 тыс. человек. Часть зданий планируется открыть 1 июня, а пляж и зоопарк заработают до конца 2022 года.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: госкомтуризма РБ
Теги: Караидельский район
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