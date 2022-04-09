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Служба спасения Башкирии получили новый пожарно-спасательный вертолёт

Служба спасения Башкирии получили новый пожарно-спасательный вертолёт

13:56, 09 апр 2022

Данную новость распространил в соцсетях республиканский глава Радий Хабиров.  

Он рассказал, что емкость бака летательного средства составляет 4000 л. В отсек с преобразователем пены умещается 400 л. Наполнение бака из реки занимается всего 60 секунд.

Среди оснащения вертолёта стоит отметить прожектор SX-16, позволяющий повысить КПД поисковых работ и операций в темное время суток. Также на Ка-32А11ВС установлена система внешней подвески для транспортировки массивных грузов. Среди прочих атрибутов имеются громкоговоритель и метеорадар, который помогает летчикам справляться с машиной в ненастную погоду.


Во время половодья Ка-32А11ВС способен обеспечивать мониторинг речной обстановки и оперативно нивелировать заторы.

В случае необходимости его можно подключать к розыску и эвакуации потерпевших в чрезвычайных ситуациях.

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