Служба спасения Башкирии получили новый пожарно-спасательный вертолёт

13:56, 09 апр 2022

Данную новость распространил в соцсетях республиканский глава Радий Хабиров.







Он рассказал, что емкость бака летательного средства составляет 4000 л. В отсек с преобразователем пены умещается 400 л. Наполнение бака из реки занимается всего 60 секунд.



Среди оснащения вертолёта стоит отметить прожектор SX-16, позволяющий повысить КПД поисковых работ и операций в темное время суток. Также на Ка-32А11ВС установлена система внешней подвески для транспортировки массивных грузов. Среди прочих атрибутов имеются громкоговоритель и метеорадар, который помогает летчикам справляться с машиной в ненастную погоду.





Во время половодья Ка-32А11ВС способен обеспечивать мониторинг речной обстановки и оперативно нивелировать заторы.



В случае необходимости его можно подключать к розыску и эвакуации потерпевших в чрезвычайных ситуациях.





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