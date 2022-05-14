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Стало известно, сколько за год заработал главный следователь Башкирии Денис Чернятьев

Стало известно, сколько за год заработал главный следователь Башкирии Денис Чернятьев

14:36, 14 май 2022

Руководитель СК по Башкирии Денис Чернятьев за 2021 год задекларировал 4,2 миллиона рублей доходов.

Ежегодно в мае появляются декларации доходов лиц, которые являются руководителями государственных органов и служб. 13 мая 2022 года такой документ появился на сайте Следкома Башкирии.

По официальным данным, за минувший год главный следователь Башкирии Денис Чернятьев задекларировал 4 218 751 рубль доходов. Его супруга сообщила о 356 517 рублях доходов. Если говорить о транспорте четы Чернятьевых, то у главы семейства в собственности есть автомобиль «Toyota Highlander», а у его супруги «Volkswagen Tiguan». Также в собственности у следователя есть гараж и часть небольшой квартиры. В пользовании у Чернятьева, его супруги и ребенка указаны две квартиры.


Любопытно, что первый зам руководителя СК по Башкирии Евгений Лагацкий за минувший год задекларировал 16 730 355 рублей доходов – это почти в 4 раза больше, чем у его начальника. Обычно такое происходит, когда сотрудник госучреждения продает недвижимость, но в декларации за 2021 год таких отметок у Лагацкого нет.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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