Глава Башкирии Радий Хабиров отчитался о доходах за 2020 год

Уфа | 19 апр 2021 | 19:41

Глава Башкирии Радий Хабиров заработал за год 6 миллионов 228 тысяч 811,10 рублей. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на официальном сайте руководителя республики.







В собственности у главы региона находятся земельный участок в 913 квадратных метров, жилой дом площадью 82,5 квадратных метра и гараж площадью 18,9 квадратных метров. Известны также доходы его супруги Каринэ Хабировой: по данным сайта, ее прибыль составила 3 тысячи 923,92 рубля. Ей также принадлежат две квартиры площадью 52,4 и 140,8 квадратных метра.

Кроме того, семья пользуется дачей размером в 444,8 квадратных метра и еще одной квартирой площадью 79,9 квадратных метра. Напомним, в 2019 году Радий Хабиров задекларировал доход в 7 млн рублей.





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