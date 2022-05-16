Российские активы Renault переходят в госсобственность РФ

10:29, 16 май 2022

Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства промышленности и торговли России.







«Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП „НАМИ“», — говорится в сообщении.





Таким образом Россия сохранит возможность управлять «АвтоВАЗом», предприятия продолжат работу в условиях санкций, уточняет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA. «АвтоВАЗ» также будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault.

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