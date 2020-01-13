Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
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В Уфимском районе Башкирии столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, в аварии пострадали два человека. авария произошла накануне, 12 января, на автодороге Уфа — Чишмы.
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— В результате аварии водитель Renault и 45-летняя пассажирка Toyota получили травмы, — пояснили в ГИБДД Башкирии.
Источник:
ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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