Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека

В Уфимском районе Башкирии столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, в аварии пострадали два человека. авария произошла накануне, 12 января, на автодороге Уфа — Чишмы.



— В результате аварии водитель Renault и 45-летняя пассажирка Toyota получили травмы, — пояснили в ГИБДД Башкирии.

Фото: ГИБДД по РБ

Toyota Land Cruiser управлял 45-летний уфимец, а французским внедорожником 47-летний житель Уфимского района. Телесные повреждения получили люди, находившиеся в обеих машинах.