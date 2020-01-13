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Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека

В Уфимском районе Башкирии столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, в аварии пострадали два человека. авария произошла накануне, 12 января, на автодороге Уфа — Чишмы.

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Toyota Land Cruiser управлял 45-летний уфимец, а французским внедорожником 47-летний житель Уфимского района. Телесные повреждения получили люди, находившиеся в обеих машинах.
— В результате аварии водитель Renault и 45-летняя пассажирка Toyota получили травмы, — пояснили в ГИБДД Башкирии.

Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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