В Уфе загорелся ресторан "Высота 22"

В Инстаграме появилось видео страшного инцидента. На нем пожарные службы тушат уфимский ресторан «Высота 22». ЧП произошло по адресу ул. Менделеева 160/9.







На кадрах видно, что на месте происшествия работает несколько пожарных машин. Задымление идет с верхних этажей, а тушение направлено главным образом на тепловые трубы. Об эвакуации и возможных пострадавших ничего не известно, так как экстренные службы комментарий относительно случившегося пока не давали.



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Фото: ufa_rb

Пользователи соцсети уже прокомментировали событие. Некоторые подчеркнули, что это не первый пожар в ресторане, поэтому, по их мнению, проблема может быть в неправильной пожарной сигнализации или эксплуатации. Кое-кто даже предложил пригласить в ресторан муллу или священника.