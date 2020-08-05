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В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео

В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео

Уфа | 05 авг 2020 | 15:50

В Уфе зафиксировано возгорание в популярном ресторане быстрого питания. Очевидцы поделились видео с места происшествия в социальных сетях. Инцидент произошёл в кафе недалеко от УГНТУ.

После обеда ресторан быстрого питания охватил дым. Это хорошо видно на кадрах видеозаписи. Слышен сильный треск и зарождающийся огонь. По предварительной информации, у ресторана замкнула проводка.

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Точная причины произошедшего пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших. Многие посетители заведения успели покинуть кафе. 
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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

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