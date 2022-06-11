В России туристический кэшбэк увеличится вдвое

09:06, 11 июн 2022

В России туристический кешбэк увеличится вдвое. Но это касается только туров на Дальний Восток. Предельный кешбэк возрастет до 40 тысяч рублей. Поручение пересмотреть размер компенсации средств туристам дал правительству президент России Владимир Путин.







«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — говорится в документе на сайте Кремля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru