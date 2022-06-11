Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В России туристический кэшбэк увеличится вдвое

В России туристический кэшбэк увеличится вдвое

09:06, 11 июн 2022

В России туристический кешбэк увеличится вдвое. Но это касается только туров на Дальний Восток. Предельный кешбэк возрастет до 40 тысяч рублей. Поручение пересмотреть размер компенсации средств туристам дал правительству президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — говорится в документе на сайте Кремля.

Читайте также:

Пенсионерам Башкирии по программе «Башкирское долголетие» доступны бесплатные путешествия по республике
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
Читайте также

Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России
Экономика в Башкирии
Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России
Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в образовательном процессе
Образование в Башкирии
Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в образовательном процессе
Путин поручил повысить оплату больничного родителям детей в возрасте до 7 лет
Политика в Башкирии
Путин поручил повысить оплату больничного родителям детей в возрасте до 7 лет
Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Экономика в Башкирии
Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: