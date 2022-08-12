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В России некоторых пенсионеров ждет прибавка к пенсии

В России некоторых пенсионеров ждет прибавка к пенсии

09:10, 12 авг 2022

Некоторые виды прибавок пенсионерам не привязаны к фиксированным датам. Об этом сообщает ПФР.



Так, ряду пенсионеров положены внеплановые выплаты. Повышение пенсии полагается в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Никаких заявлений подавать в ПФР пенсионеру не нужно.


Сколько составит прибавка? Лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам. Поскольку в 2022 году размер фиксированной выплаты составляет 7 220,74 рубля, гражданам, достигшим 80-летнего возраста, удвоят фиксированную выплату до 14 441,48 рубля. 

Прибавка таким пенсионерам назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца.

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Источник: i-gazeta.com
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