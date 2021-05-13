Стало известно, что части россиян прибавят к пенсии 6 тысяч рублей
13 май 2021 | 22:53
В Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии в размере 6044 рубля для части россиян. Выплаты начнут приходить автоматически со следующего месяца после дня рождения.
Прибавка выплачивается, начиная со следующего месяца после дня рождения, с доплатой за те дни предыдущего месяца, в котором получателю страховой пенсии по старости исполнилось 80 лет. При этом россияне, достигшие возраста 80 лет и получающие социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на повышение не вправе. Перерасчет производится беззаявительно.
Ранее стало известно, что Пенсионный фонд будет информировать граждан о размере пенсий. Гражданам старше 45 лет будут сообщать о размере пенсий раз в три года. Также в Госдуме одобрили законопроект, по которому ПФР будет назначать пенсии по инвалидности и доплаты к ней автоматически.