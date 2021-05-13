Стало известно, что части россиян прибавят к пенсии 6 тысяч рублей

13 май 2021 | 22:53

В Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии в размере 6044 рубля для части россиян. Выплаты начнут приходить автоматически со следующего месяца после дня рождения.



«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на двукратное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В 2021 году размер фиксированной выплаты составляет 6044 рублей 48 копеек», — сообщает пресс-служба пенсионного фонда РФ по Северной Осетии. Уточняется, что при достижении 80-летнего возраста сумма в составе страховой пенсии становится равной 12 088 рублей 96 копейкам.









Прибавка выплачивается, начиная со следующего месяца после дня рождения, с доплатой за те дни предыдущего месяца, в котором получателю страховой пенсии по старости исполнилось 80 лет. При этом россияне, достигшие возраста 80 лет и получающие социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на повышение не вправе. Перерасчет производится беззаявительно.



Ранее стало известно, что Пенсионный фонд будет информировать граждан о размере пенсий. Гражданам старше 45 лет будут сообщать о размере пенсий раз в три года. Также в Госдуме одобрили законопроект, по которому ПФР будет назначать пенсии по инвалидности и доплаты к ней автоматически.





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Фото: newsbash.ru