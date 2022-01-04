Пенсионерам сообщили об изменениях в 2022 году

12:36, 04 янв 2022

С 1 января страховые пенсии выросли на 5,9%, а их средний размер превысил 17 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты с учетом индексации составит 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7%. Прибавка работающим пенсионерам будет повышена автоматически.







Возраст выхода на пенсию в 2022 году останется таким же, как и в 2021-м. Оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Пенсионеров в случае признания их банкротами освободили от удержаний из пенсии. Кроме того, пенсионерам с 2022 года будет предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации.

Размер «сельской надбавки» к фиксированной выплате составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, что составляет около 1600 рублей. Раз в три года ПФР будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет о предполагаемом размере страховой пенсии по достижении старости.



Наконец, граждане, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.





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Источник: соцсети