В Башкирии для пенсионеров сообщили приятную новость

09:11, 10 янв 2023

В России с 1 января на 4,8 процента проиндексировали страховые пенсии. В республиканском отделении Пенсионного фонда озвучили средний размер пенсии по Башкирии.







Повышение пенсий затронуло более 1,57 миллиона пенсионеров республики. В среднем ежемесячные выплаты увеличились на тысячу рублей. В результате такой индексации средний размер пенсии по старости в Башкирии вырос до 20,1 тысячи рублей. В ПФР подчеркнули, что индексация индивидуальная для каждого пенсионера, размер выплаты зависит от размера получаемой пенсии. Работающие пенсионеры смогут получить пенсию в новом размере после прекращения трудовой деятельности.



С нового года также были проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. На 4,8 процента увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Так, с января стоимость коэффициента повышена до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты — до 7 567,33 рубля.





Часть пенсионеров, которые получают пенсии и иные социальные выплаты через кредитные учреждения 12 числа, в связи с новогодними праздниками получили денежные средства за январь досрочно — 29 декабря. Причем пенсии им выплатили уже в повышенном размере с учетом проведенной индексации.



Пенсионерам, которые получают выплаты через отделения почтовой связи, начали доставлять пенсии по графику — с 3 января.



Всего на финансирование пенсий за январь в Башкирии было направлено 23,6 миллиарда рублей.

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