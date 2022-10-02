В России многодетные семьи получат 450 тысяч рублей

10:16, 02 окт 2022

В России продлена программа поддержки семей с детьми. Документ опубликован на сайте правительства.



Речь идет о программе поддержки многодетных семей, предусматривающей выплату в размере 450 тысяч рублей. Теперь она продлена до конца 2023 года.





«Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — говорится в документе.



Ранее сообщалось о том, что материнский капитал за рождение второго ребенка с 1 февраля 2023 года увеличат на 12,4% до 779 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ.

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