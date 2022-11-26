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Стало известно, какой будет величина прожиточного минимума в 2023 году в Башкирии

Стало известно, какой будет величина прожиточного минимума в 2023 году в Башкирии

22:19, 26 ноя 2022 Минтруд Башкирии подготовил проект постановления регионального правительства об установлении величины прожиточного минимума на душу населения на 2023 год.


«Установить с1 января 2023 года величину прожиточного минимума в РБ на душу населения — 12 650 рублей, для трудоспособного населения — 13 789 рублей, пенсионеров — 11 990 рублей, детей — 12 271 рубль», — следует из текста документа.

В случае его принятия, настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, 1 июня 2022 года «во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о повышении прожиточного минимума на 10 процентов» величина прожиточного уровня в Башкирии на душу населения установлена в размере 12 110 рублей, для трудоспособного населения — 13 200 рублей, пенсионеров — 11 474 рубля, детей — 11 747 рублей. 


От величины прожиточного минимума зависит размер социальных пособий. Их рассчитывают на основании критериев нуждаемости. Например, при назначении единого пособии по рождению и воспитанию ребенка, которое вводится с 1 января 2023 года.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: прожиточный минимум 2023
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