Появилась радостная новость о детских выплатах

08:58, 16 фев 2023

Семьям с детьми, претендующим на получение единого пособия сообщили радостную новость. В Социальном фонде России сообщили, что подавать заявление можно неограниченное количество раз.







Так, если после первого обращения был получен отказ, можно подавать заявление повторно. Для этого необходимо дождаться вынесения решения по предыдущему заявлению. Если причиной отказа в выдаче пособия стали недостающие документы, нужно подготовить их заранее. Также в Социальном фонде России рекомендуют подавать повторное заявление, если у семьи изменились доходы или имущество, которым она владеет.



Напомним, онлайн-прием заявлений на получение единого пособия стартовал 28 декабря прошлого года. С 4 января обращения родителей начали принимать клиентские службы Социального фонда. Первые выплаты были произведены в январе.





Единые пособия предоставляются семьям с детьми и беременным женщинам. Они заменили нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. В том числе две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка в возрасте до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до восьми лет и детей в возрасте от восьми до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности.



Единое пособие назначается семьям, в которых среднедушевые доходы ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Башкирии эта сумма составляет 12650 рублей. Дети и родители должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

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