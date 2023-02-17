В Башкирии построят оптово-распределительный центр OZON
11:40, 17 фев 2023
В Благовещенске построят оптово-распределительный центр для маркетплейса OZON. Реализацию проекта обсудили на правительственном совещании «Инвестчас», которое провел Радий Хабиров.
Центр возведут на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск». Там разместят складские помещения класса А площадью 93 тысячи «квадратов». Стоимость проекта составит 6 млрд рублей. В 2023 году строители начнут подготовительные и монтажные работы, а в следующем году стартует возведение первой очереди центра на 60 тысяч квадратных метров.
Проекту присвоили статус приоритетного. Компании возместят часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры, а городская администрация поможет в оформлении участка.