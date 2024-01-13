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Немедленно продавайте: эксперты рассказали о плохой ситуации на рынке недвижимости

Немедленно продавайте: эксперты рассказали о плохой ситуации на рынке недвижимости

В конце прошлого года Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, а минимальный первоначальный взнос по ипотеке вырос до 20%. Это вызвало множество вопросов у граждан о том, как данные изменения повлияют на продажу квартир и домов, можно ли сейчас продать недвижимость с выгодой для себя и чего в ближайшее время стоит ожидать на рынке жилой недвижимости.

Чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию, мы пообщались с руководителем крупной риэлторской компании. Эксперт сообщил, что цены на недвижимость в новостройках начали существенно расти в конце 2022 — начале 2023 года. Причина кроется в том, что процентная ставка для первичного жилья ниже, чем для вторичного. Это привело к повышенному спросу на квартиры в строящихся домах.

Однако повышение ключевой ставки ЦБ до 16% обернулось ростом ставок для вторички и снижением спроса из-за увеличения ежемесячных выплат по ипотеке. Поэтому владельцы «вторички» не спешат снижать цены, что сделало покупку новостроек более привлекательной.

Также собеседник отметил, что увеличение минимального первоначального взноса по ипотеке с 15 до 20% тоже стимулировало активность покупателей новостроек. Эксперты предупреждают, что бюджетные средства на льготные программы по ипотеке заканчиваются, из-за чего в скором времени льготы могут отменить, а ставки вырастут.

Ведущий специалист по работе с новостройками из агентства недвижимости подчеркнул, что сейчас продажа «вторички» может быть даже выгоднее, чем новостроек — из-за роста цен на последние. Он также напомнил, что старое жилье требует бо́льших затрат на обслуживание, что делает его менее привлекательным для покупателей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: недвижимость
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