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Премьер-министр Башкирии заявил, что в одном из районов средняя зарплата составляет 74 500 рублей

Премьер-министр Башкирии заявил, что в одном из районов средняя зарплата составляет 74 500 рублей

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров провел выездное совещание для обсуждения социально-экономического развития Уфимского района.

Как сообщается, Уфимский район почти всегда входит в пятерку лидеров в республике по абсолютным показателям развития. Согласно данным, озвученным на совещании, среднемесячная заработная плата в районе за десять месяцев выросла на 16,5% и в среднем составила 74 500 рублей. Также отмечается положительное миграционное сальдо - за десять месяцев население района увеличилось более чем на 2 000 человек.

Министр труда и социальной защиты РБ Ленара Иванова проинформировала, что среди 62 муниципалитетов региона Уфимский район занимает 1 место по размеру средней заработной платы. Однако в некоторых секторах экономики заработная плата существенно отстает от средних показателей по району. Это касается таких отраслей, как производство кожи и изделий из кожи, мебельная промышленность, гостиничный бизнес и общественное питание, а также производство одежды.

Ожидается, что в ближайшие годы наиболее востребованными в Уфимском районе будут специалисты в области строительства, образования, машиностроения, сельского хозяйства и здравоохранения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район зарплата
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