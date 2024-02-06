Россиянам назвали две купюры доллара и евро, которые нужно сжечь

Внимание специалистов Департамента экономических и финансовых исследований Института CMS привлекли две конкретные банкноты, популярные в теневом секторе экономики. Об этом поведал Николай Переславский, работник вышеназванного подразделения, в интервью изданию «Прайм».

Эксперт призывает граждан России не только избавиться от хранения у себя дома валюты в виде купюр номиналом 500 евро и 100 долларов США, но и полностью прекратить использование этих банкнот в своих финансовых операциях. Господин Переславский пояснил, что наличие у россиянина банкноты достоинством 500 евро может обернуться серьезными проблемами для тех, кто собирается посетить страны Европы. Дело в том, что выпуск этих купюр был прекращён ещё в 2016 году, а начиная с 2019 года они активно изымаются из обращения.

Кроме того, обладание банкнотой номиналом 100 долларов США также чревато неприятностями. Существует вероятность того, что такая купюра может оказаться поддельной, особенно если она была изготовлена достаточно давно. Чтобы избежать возможных проблем, эксперт рекомендует гражданам РФ заблаговременно обменять подобные сомнительные банкноты в банке на другие, дабы убедиться в их подлинности.

Господин Переславский отметил также, что в принципе хранение наличных денег дома может оказаться экономически невыгодным. Более того, они могут стать объектом посягательств со стороны домашних воров, а их покупательная способность ещё и снизится из-за воздействия инфляции.

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Автор: Семен Подгорный