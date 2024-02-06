Неожиданная причина: юрист рассказал за что могут лишить пособий

Эксперт в области права Ирина Сивакова обратила внимание общественности на то, что семьи с невысоким достатком, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет и получающие процентный доход от банковских вкладов, превышающий величину прожиточного минимума, рискуют быть лишенными права на государственные пособия.

Юрист предупреждает, что в связи с расширением системы льгот в Российской Федерации граждане, претендующие на их получение, должны проявлять осмотрительность и осторожность, чтобы не утратить право на дополнительный доход. По словам эксперта, при рассмотрении заявлений на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг также принимаются во внимание проценты от банковских депозитов. Кроме того, в ряде регионов доход от вкладов учитывается при назначении пособий для ветеранов труда.

Органы социальной защиты населения активно проверяют наличие банковских депозитов у граждан, обратившихся за поддержкой, поскольку, как разъяснила специалист, вклады учитываются при оценке права на предоставление социальной помощи. Эксперт также порекомендовала гражданам России своевременно продлевать получаемые пособия, чтобы быть уверенными в их своевременном получении.

Автор: Семен Подгорный