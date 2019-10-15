В Стерлитамаке обнаружили фальшивые деньги

В дежурную часть полиции Стерлитамака поступают сообщения от кассиров городских банков о том, что при пересчете денежной наличности, поступающей из различных торговых точек, обнаруживаются денежные купюры номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей с признаками подделки. С начала года в Стерлитамаке зарегистрировано 17 преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег.





В связи с этим полиция рекомендует гражданам проверять подлинность купюр. Работникам сферы торговли и обслуживания внимательно проверять купюры, вести учет поступающей наличности, где записывать время и дату поступления денежных купюр, а также пользоваться специальным оборудованием.





Как отмечают сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Стерлитамаку, по статистике злоумышленники подделывают купюры крупного номинала – 5000 рублей. Характерными местами сбыта фальшивых купюр являются рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса – там, где реже всего обращают внимание на подлинность денег.Из-за невнимательности и незнания признаков, с помощью которых можно отличить подделки, выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, полицейские советуют не разменивать купюры незнакомым лицам, не покупать валюту с рук, даже если вам предлагают обмен по более выгодному курсу, также будьте очень внимательны совершая покупки на рынке.



А если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть – это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию.