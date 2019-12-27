В Уфе пожилая женщина получила пенсию купюрами "банка приколов"

26 декабря жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Женщину обманули при выдаче пенсии. При пересчете полученных денег пенсионерка обнаружила фальшивые купюры из банка приколов.





Пенсионерка обнаружила целых восемь поддельных купюр. Общая сумма фальшивых денег составила 40 тысяч рублей. По словам пенсионерки, 12 декабря к ней пришла неизвестная сотрудница почты, которая и выдала женщине фальшивые деньги.



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Полицейские изъяли фальшивые купюры как улики. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Пенсионерке пообещали, что в ситуации обязательно разберутся и виновных накажут.