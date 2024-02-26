С понедельника полностью запрещено: россиян ждет новое правило при переводах с карты на карту

09:35, 26 фев 2024

Согласно недавним изменениям в системе безопасности российских финансовых учреждений, владельцы банковских карт будут сталкиваться с ужесточением мер по предотвращению мошенничества. Юрист разъяснила, что банки получили полномочия активнее приостанавливать подозрительные транзакции, например, если поступит запрос на перевод средств на счет, вызывающий сомнения. Однако это только первый шаг в новой системе защиты.

В дальнейшем представители банков планируют связываться с владельцами карт для уточнения деталей операций. Они будут предупреждать клиентов о возможных рисках и помогать им избежать мошенничества. В случае необходимости сотрудники финансовых учреждений даже намерены посещать граждан на дому, чтобы лично разъяснить ситуацию.

Если предпринятые меры не помогут предотвратить мошенничество, информация о подозрительной транзакции будет передаваться в правоохранительные органы. Новые правила направлены на улучшение защиты граждан от киберпреступников, что особенно актуально, поскольку объем краж денег с банковских карт россиян в прошлом году увеличился на 12 процентов.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru