Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

С понедельника полностью запрещено: россиян ждет новое правило при переводах с карты на карту

С понедельника полностью запрещено: россиян ждет новое правило при переводах с карты на карту

09:35, 26 фев 2024

Согласно недавним изменениям в системе безопасности российских финансовых учреждений, владельцы банковских карт будут сталкиваться с ужесточением мер по предотвращению мошенничества. Юрист разъяснила, что банки получили полномочия активнее приостанавливать подозрительные транзакции, например, если поступит запрос на перевод средств на счет, вызывающий сомнения. Однако это только первый шаг в новой системе защиты.

В дальнейшем представители банков планируют связываться с владельцами карт для уточнения деталей операций. Они будут предупреждать клиентов о возможных рисках и помогать им избежать мошенничества. В случае необходимости сотрудники финансовых учреждений даже намерены посещать граждан на дому, чтобы лично разъяснить ситуацию.

Если предпринятые меры не помогут предотвратить мошенничество, информация о подозрительной транзакции будет передаваться в правоохранительные органы. Новые правила направлены на улучшение защиты граждан от киберпреступников, что особенно актуально, поскольку объем краж денег с банковских карт россиян в прошлом году увеличился на 12 процентов.

Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: карта банк денежные переводы
Читайте также

Россиян возмутила новость о блокировке карт банками при переводах
Экономика в Башкирии
Россиян возмутила новость о блокировке карт банками при переводах
Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз
Экономика в Башкирии
Полный запрет: россиян, имеющих деньги на карте, ждет неожиданный сюрприз
У всех будет ноль: всех обладателей карты «Мир» уже в январе ждет сюрприз
Экономика в Башкирии
У всех будет ноль: всех обладателей карты «Мир» уже в январе ждет сюрприз
Все начнется сегодня: Сбербанк обрадовал пенсионеров, получающих выплаты на карту «Мир»
Общество в Башкирии
Все начнется сегодня: Сбербанк обрадовал пенсионеров, получающих выплаты на карту «Мир»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok