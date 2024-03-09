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Вводится жесткий запрет: владельцам банковских карт сообщили о новых ограничениях при переводах

Вводится жесткий запрет: владельцам банковских карт сообщили о новых ограничениях при переводах

12:12, 09 мар 2024

В эпоху цифровых технологий банковские карты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы привыкли к удобству быстрых переводов с карты на карту, но, к сожалению, это удобство привлекает и мошенников. В ответ на рост хищений с карт, российские банки готовят новые меры защиты, которые коснутся каждого из нас.

Одним из главных нововведений станет автоматическая блокировка подозрительных транзакций. Алгоритмы банков будут отслеживать сомнительные операции, анализируя суммы, получателей и другие параметры. Подозрительный перевод не будет совершен автоматически, а система запросит подтверждение у владельца карты.

Но не стоит опасаться, что блокировка станет препятствием для обычных переводов. В случае сомнений, банк свяжется с клиентом по телефону или через приложение, чтобы уточнить детали операции. При необходимости, возможен и личный визит представителя банка для проверки.

Новые меры безопасности – это ответ банков на рост киберпреступности. По данным ЦБ РФ, в 2023 году количество краж с карт увеличилось на 12%. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому бдительность и защитные меры – это залог сохранности наших средств.

Помимо автоматической блокировки, банки также могут ввести дополнительные ограничения на переводы без подтверждения. Например, лимиты на суммы или ограничения на переводы на неизвестные счета.

Новые правила потребуют от нас немного больше внимания, но это разумная плата за безопасность. Будьте бдительны, не торопитесь совершать переводы на незнакомые счета, и при любых сомнениях обращайтесь в ваш банк.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: деньги
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