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Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках

Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках

Тревожные известия из финансовой сферы привлекли внимание российских граждан: руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предостерегла о повышении процентных ставок по банковским вкладам. На фоне специальных предложений банков и роста ключевой ставки до 16% годовых госпожа Набиуллина призвала россиян рассмотреть возможность открытия депозита, указав, что годовые бонусы можно выгодно разместить под проценты.

К примеру, в банке «Дом.рф» жители Башкирии могут оформить вклад со ставкой до 17,5% годовых. «Росбанк» предлагает ставку 16,7% годовых при минимальной сумме депозита 100 тысяч рублей. В «Газпромбанке» ставка достигает 16,5%.

Однако на этом неожиданности не заканчиваются: также сообщалось о запуске цифрового рубля, который проходит стадию тестирования с ограниченным кругом участников. Это вызвало повышенный интерес у экспертов, заметивших, что при распространении использования цифровой валюты будут действовать бесплатные тарифы на операции с ней.

Эти два ключевых события способны существенно повлиять на финансовое поведение россиян. Рост процентных ставок по депозитам может стать стимулом для сбережения и преумножения личных активов, особенно с учетом нынешней экономической конъюнктуры. В то же время цифровой рубль способен изменить способы осуществления денежных транзакций, обеспечивая более удобный и доступный метод обмена средствами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: вклады деньги Набиуллина
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