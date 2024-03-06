Набиуллина анонсировала революцию в мире платежей: что ждет россиян

10:15, 06 мар 2024

Центробанк России запустил пилотный проект цифрового рубля, знаменуя собой начало новой эры в валютных технологиях страны. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала участие в эксперименте не только банков, но и рядовых граждан и предприятий, давая старт масштабному тестированию этой инновационной системы.

Цифровой рубль станет не просто дополнением к наличным и безналичным деньгам, а полноценной третьей формой национальной валюты. С 2025 года он начнет постепенное внедрение, открывая новые возможности для экономики и всего общества.

Граждане смогут совершать платежи и переводы цифровыми рублями без комиссий, с лимитом в 300 тыс. рублей на пополнение кошелька. Это делает новую систему привлекательной для всех слоев населения, стимулируя использование цифровых инструментов.

Для предпринимателей предусмотрена фиксированная комиссия 0,3% (не более 1,5 тыс. рублей) за прием оплаты цифровыми рублями. Это не только выгодно, но и удобно, упрощая процесс оплаты для клиентов и стимулируя безналичные транзакции.

Автор: Семен Подгорный