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Правительство приняло экстренные меры: цены на топливо будут стабильными до выборов

Правительство приняло экстренные меры: цены на топливо будут стабильными до выборов

21:01, 03 мар 2024

Правительство России предприняло решительные меры для стабилизации цен на топливо, введя ограничения на экспорт бензина и увеличив нормативы продаж дизельного топлива. Эти шаги, по мнению экспертов, необходимы для поддержания внутреннего рынка и обеспечения готовности к предстоящим сезонным работам.

Ситуацию на рынке топлива прокомментировала эксперт, заметив, что правительство делает все возможное, чтобы не допустить роста цен и обеспечить стабильность. В Башкортостане уже отмечено снижение цен на дизельное топливо, что свидетельствует о первых положительных сдвигах. В прошлом году аналогичные меры помогли стабилизировать цены на топливном рынке, и сейчас они вновь актуальны.

Эксперт уверена, что до выборов цены на бензин расти не будут, поскольку у них еще есть девять месяцев, чтобы компенсировать годовую инфляцию. На заправках города цены стабильны с начала года: литр АИ-92 на «Башнефти» стоит 49 рублей, дизельное топливо продается по 61,4 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: цены бензин топливо
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