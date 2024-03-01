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С сегодняшнего дня: в России ввели новый запрет на продажу бензина

С сегодняшнего дня: в России ввели новый запрет на продажу бензина

10:28, 01 мар 2024

Правительство Российской Федерации приняло решение о введении временного запрета на экспорт бензина из страны, который будет действовать с 1 марта по 31 августа текущего года. Эта мера продиктована традиционным сезонным ростом спроса на топливо в период полевых работ и летних отпусков.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал данное решение, а вице-премьер Александр Новак выступил с инициативой ввести временный запрет на экспорт бензина с целью стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

При этом запрет не будет распространяться на поставки топлива в рамках межправительственных соглашений, в том числе с государствами-членами ЕАЭС. Также он не затронет экспорт бензина гражданами для личных нужд и вывоз в гуманитарных целях.

Кроме того, норматив продажи дизельного топлива на бирже будет увеличен до 16%, что также направлено на поддержание стабильности цен на топливо на внутреннем рынке.

Эксперты отмечают, что подобные меры по защите внутреннего рынка могут быть оправданы в условиях колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты. Вместе с тем, возможное сокращение предложения бензина на международном рынке способно повлечь изменения в ценообразовании и торговых отношениях между экспортерами и импортерами топлива.

Пока цены на заправках демонстрируют удивительную стабильность, по мнению аналитиков, такая ситуация сохранится как минимум до конца марта. В настоящее время литр популярного бензина марки АИ-92 на АЗС компании "Башнефть" можно приобрести по цене 49 рублей. Дизельное топливо стоит чуть дороже – 61,4 рубля за литр.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бензин топливо цены
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