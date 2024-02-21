Цены на бензин резко пошли вверх: они по-настоящему удивят

10:45, 21 фев 2024

В последнее время наблюдается стремительный рост цен на топливо на товарных биржах, что вызывает беспокойство у автолюбителей и экономистов относительно перспектив.

Цена на бензин марки АИ-92 увеличилась на 1,86% до 47 975 рублей за тонну, в то время как стоимость бензина АИ-95 поднялась на 1,65% до 55 717 рублей за тонну. Даже мазут подорожал до 29 240 рублей за тонну.

Дизельное топливо летнего качества также выросло в цене, достигнув 58 262 рублей за тонну. Сегодня министр энергетики поделился тревожной статистикой: производство бензина класса 5 в России с начала года сократилось примерно на 1,8%, а экспорт этого вида топлива уменьшился на 32%. Это может привести к дополнительной нагрузке на внутренний рынок и дальнейшему повышению цен.

Эксперты предостерегают, что такой скачок цен на топливо способен негативно повлиять на бюджет граждан и экономику страны в целом. Возможно, стоит задуматься об альтернативных способах передвижения или экономии топлива. Пока автозаправочные станции республики сдерживают розничные цены для автомобилистов на уровне начала января. К примеру, самый востребованный бензин АИ-92 по-прежнему стоит 49 рублей за литр.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru