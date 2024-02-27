Цена на бензин установила новый рекорд: цифры по-настоящему удивят

11:02, 27 фев 2024

Цены на бензин в столице продолжают стремительный рост, вызывая недоумение у автовладельцев. По данным Национального агентства промышленной информации, за последний год стоимость топлива марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 6,9% и 6,8% соответственно. При этом бензин АИ-98 подорожал еще существеннее - на 10,6%, а дизельное топливо - на 7,4%.

Конкретные цифры показывают, насколько ситуация не радует автолюбителей. Если в феврале 2023 года средняя цена за литр АИ-92 была 47,7 рублей, то к февралю 2024 она увеличилась до 51 рубля. За тот же период стоимость АИ-95 выросла с 53,26 до 56,84 рублей.

Похожая динамика наблюдалась и в сегменте более дорогих видов топлива. Литр АИ-98 за год подорожал с 63,09 до 69,73 рублей. А дизельное топливо выросло в цене с 58,77 до 63,09 рублей за литр. Подобный рост цен вынуждает водителей задуматься о расходах на заправку.

Недавно ФАС обратила внимание на несоблюдение рекомендаций по увеличению поставок бензина на внутренний рынок. Несмотря на растущий спрос, некоторые нефтяные компании не удовлетворили критерии, что может повлечь ответственность.

В начале февраля стало известно о снижении производства бензина на ряде заводов. При этом отдельные компании, напротив, перевыполнили план по поставкам топлива на внутренний рынок. Это может указывать на диспропорции в отрасли.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru