Раскрыты настоящие причины резкого дефицита бензина

13:00, 17 фев 2024

В середине февраля 2024 года стало известно о значительном сокращении экспорта бензина из России. Объемы вывоза упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 639 тысяч тонн.

Эксперты объясняют это последствиями аварии на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Нижнем Новгороде. Из-за инцидента компании были вынуждены направить часть продукции на внутренний рынок вместо экспорта.

За первые две недели февраля показатели экспорта бензина снизились еще на 28% - до 185 тысяч тонн. Суточные объемы отправок за рубеж уменьшились с 20,1 тысяч тонн в январе 2023 года до 14,7 тысяч тонн в январе этого года.

Ранее Минэнерго сообщало о сокращении производства бензина в связи с происшествием на нефтеперерабатывающем заводе. При этом министерство заверяло, что потребности российского рынка будут удовлетворены за счет снижения экспорта и перераспределения ресурсов других игроков отрасли.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, цены на бензин практически не меняются. По данным экспертов, на 15 февраля стоимость топлива осталась стабильной. Участники рынка описывают обстановку как спокойную в связи с низким спросом. Однако ожидается, что котировки вырастут в марте из-за начала ремонтных работ на НПЗ и традиционного сезонного увеличения потребления.

Российские нефтяные корпорации прилагают усилия для поддержания стабильности и обеспечения внутреннего рынка горючим. Цены пока не растут. По прогнозам аналитиков, до конца марта значительного подорожания ждать не стоит. В настоящее время литр бензина АИ-92 на заправках крупнейшей российской компании стоит 49 рублей. Последний раз тарифы корректировались в начале года.

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Автор: Семен Подгорный