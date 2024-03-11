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Новые цены на бензин неприятно удивят: владельцы АЗС предложили решение

Новые цены на бензин неприятно удивят: владельцы АЗС предложили решение

11:29, 11 мар 2024

На фоне растущего недовольства ценами на топливо в России, раздались призывы к кардинальным мерам. Национальный автомобильный союз выступил с инициативой отменить акцизы на бензин Евро 5 и дизельное топливо, адресовав соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сторонники инициативы утверждают, что подобный шаг приведет к значительному снижению розничных цен на горючее по всей стране. Однако цена такого решения для федерального бюджета может оказаться баснословной – около 800 миллиардов рублей в виде недополученных доходов. Тем не менее, сторонники отмены акцизов подчеркивают, что выгоды для компаний-производителей, перевозчиков, а также стимулирование мобильности населения, туризма и продаж в автомобильной отрасли с лихвой компенсируют потери бюджета.

Операторы АЗС убеждены, что в долгосрочной перспективе положительные последствия отмены акцизов не только покроют упущенную выгоду государства, но и обеспечат мощный толчок для развития экономики страны в целом. Эксперты же отмечают, что высокие цены на топливо - серьезная проблема для отрасли, ставящая дополнительную нагрузку на перевозчиков на фоне дефицита водителей.

Стоит отметить, что в конце февраля 2024 года правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина до конца августа, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка в пиковые периоды спроса - весенние полевые работы, сезон отпусков и ремонтов НПЗ. Ограничения не затронут поставки по международным соглашениям, включая страны ЕАЭС, а также вывоз для личных нужд и гумпомощи.

На данный момент стоимость бензина АИ-92 в Башкирии остается ниже среднероссийских значений - 49 рублей за литр на АЗС «Башнефти», без повышений с начала года. Дизтопливо предлагают по 61,4 рубля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бензин цены
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