Башкирская пчела оказалась под угрозой: импорт пчелосемей из Средней Азии остановлен

10:47, 15 мар 2024

В целях защиты отечественного пчеловодства Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт пчелосемей из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Это решение стало ответом на систематические нарушения фитосанитарных норм при ввозе пчелопакетов из этих среднеазиатских республик в 2023 году.

Управление Россельхознадзора по Башкирии бьет тревогу: после пересечения границы завезенные пчелы не проходят обязательный карантин с комплексной диагностикой и обработкой. Так, в минувшем году при ввозе пчелопакетов из Киргизии лабораторные анализы выявили в биоматериале возбудителя опасного нозематоза.

Российское ведомство обратилось к коллегам в Нур-Султане, Ташкенте и Бишкеке с настоятельной просьбой приостановить отгрузки пчелиных семей на территорию РФ. Причина - высокий риск заноса и распространения губительных для пчел болезней, что может нанести непоправимый урон развитию пчеловодческой отрасли.

Башкирские пчеловоды давно били тревогу по поводу неконтролируемых поставок пчелосемей из Средней Азии. Эксперты предупреждают, что бесконтрольное использование насекомых из других климатических зон угрожает здоровью аборигенной башкирской пчелы.

Автор: Семен Подгорный