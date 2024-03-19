Башкирия недосчиталась 350 млн яиц: птичий гриппа нанес серьезный удар по птицефабрикам

20:51, 19 мар 2024

В минувшем году птицеводческая отрасль Башкирии пережила серьезное потрясение из-за вспышки птичьего гриппа на ведущем предприятии региона — птицефабрике «Башкирская». Это ЧП привело к сокращению поголовья птицы на 4,2 миллиона голов, что составило 38% по сравнению с показателями 2022 года. В результате республика скатилась на 28-е место среди регионов России по производству куриных яиц, недополучив 350 миллионов штук товарного яйца.

Однако сельскохозяйственные власти Башкирии не намерены сдаваться. В недавно разработанной программе развития яичного и мясного птицеводства на 2024-2030 годы прописан амбициозный план по возрождению и дальнейшему наращиванию производственных мощностей отрасли.

«Поголовье птицы на пострадавшем предприятии будет восстановлено поэтапным завозом молодняка. К 2025 году птицефабрика „Башкирская“ выйдет на проектную мощность», — пояснили в Минсельхозе республики. По прогнозам ведомства, после восстановления птицефабрики Башкирия сможет занять 14-15 места в рейтинге регионов по производству куриных яиц.

За прошлый год республиканские производители всех форм собственности произвели 117,3 тысячи тонн мяса птицы, заняв 19-е место в России. Общее поголовье птицы составило 7 миллионов голов, что соответствует 30-му месту среди субъектов РФ. Эти показатели не удовлетворяют амбиции региональных властей.

Согласно новой программе развития, к 2026 году производство мяса птицы в Башкирии планируется нарастить до 158 тысяч тонн — на 34,7% по сравнению с 2023 годом. Если не учитывать личные подсобные хозяйства, то прирост составит внушительные 47,7%. Производство яиц должно увеличиться с 821,7 миллиона штук в 2023 году до 1 миллиарда — на 21,7%. Исключая частный сектор, плановый прирост достигнет 54,6%.

Для достижения этих целей республиканское Минсельхоз намерено задействовать около 70 пустующих животноводческих помещений, пригодных для размещения птицеводческих хозяйств. По оценкам ведомства, в этих помещениях можно единовременно содержать от 600 тысяч до 800 тысяч голов птицы в зависимости от технологии. Это позволит ежегодно производить 4-5 миллионов голов бройлеров для получения 12-15 тысяч тонн мяса птицы в живом весе.

Автор: Вадим Рудаков