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Власти Башкирии рассказали, когда возобновит работу крупнейшая птицефабрика в Авдоне

Власти Башкирии рассказали, когда возобновит работу крупнейшая птицефабрика в Авдоне

Известно, что одна из крупнейших птицефабрик Башкирии — «Башкирская» в районном центре Авдон возобновит свою работу в наступившем 2024 году. Такую информацию озвучили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Отметим, что на данном предприятии в прошлом году полностью ликвидировали всё поголовье домашней птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа, которая произошла летом. Было уничтожено более 3,3 миллионов голов пернатых.

В настоящее время карантинные мероприятия отменены, возведены новые дезинфекционные барьеры, однако на восстановление прежнего поголовья потребуется некоторое время. Несмотря на это, компания планирует начать производство продукции уже в этом году.

Кроме того, в Минсельхозе республики рассказали, что в небольших птицефабриках Краснокамского, Гафурийского и Бакалинского районов Башкирии также ожидается увеличение объемов производства куриных яиц в ближайшее время.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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