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В Хайбуллинском районе открылся офис МФЦ

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе открылся офис МФЦ

В селе Бурибай Хайбуллинского района открылось подразделение МФЦ. Офис находится в здании администрации села. Теперь жители ближайших деревень смогут обратиться за всеми услугами, которые предоставляет центр «Мои документы» в селе Акъяр.

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Ольга Доленко: 
«Население у нас растет. Очень много детей, пенсионеров. В той или иной семье постоянно требуются какие-либо справки. И очень удобно, что все можно сделать в нашем поселке».
Ознакомиться с перечнем услуг можно на официальном сайте в разделе «Услуги» при выборе отделения МФЦ, село Акъяр. Прием граждан в Бурибае будет проходить в порядке живой очереди.

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