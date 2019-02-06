В Хайбуллинском районе открылся офис МФЦ

В селе Бурибай Хайбуллинского района открылось подразделение МФЦ. Офис находится в здании администрации села. Теперь жители ближайших деревень смогут обратиться за всеми услугами, которые предоставляет центр «Мои документы» в селе Акъяр.



«Население у нас растет. Очень много детей, пенсионеров. В той или иной семье постоянно требуются какие-либо справки. И очень удобно, что все можно сделать в нашем поселке».

Ознакомиться с перечнем услуг можно на официальном сайте в разделе «Услуги» при выборе отделения МФЦ, село Акъяр. Прием граждан в Бурибае будет проходить в порядке живой очереди.