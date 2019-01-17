В Хайбуллинском районе муж до смерти избил жену гусиной тушкой
Комментарии (0)
64-летнему жителю одной из деревень Хайбуллинского района Башкортостана предстоит ответить перед судом за гибель своей супруги. Пьяный сельчанин сильно избил женщину, и она умерла от тяжелых травм.
Все произошла в сентябре прошлого года, когда супруги изрядно напились. Захмелевший владелец дома стал предъявлять жене претензии по поводу ее пристрастия к алкоголю, обвинив ее в растрате всех денег и бесхозяйственности. Мужчина вышел из себя и набросился на несчастную, начав избивать ее руками, ногами, а потом еще и деревянной мухобойкой и тушкой гуся, которого зарезал в тот день.
Избитая сельчанка легла спать, но вскоре ей стало плохо. Не чувствовавший за собой вины муж сначала думал, что у нее возникли проблемы с сердцем, однако экспертиза показала, что она умерла от причиненных супругом травм.
По данным пресс-службы следственного комитета республики, мужчина стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый полностью признал вину и ожидает суда.
Читайте также: в Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи
Все произошла в сентябре прошлого года, когда супруги изрядно напились. Захмелевший владелец дома стал предъявлять жене претензии по поводу ее пристрастия к алкоголю, обвинив ее в растрате всех денег и бесхозяйственности. Мужчина вышел из себя и набросился на несчастную, начав избивать ее руками, ногами, а потом еще и деревянной мухобойкой и тушкой гуся, которого зарезал в тот день.
Избитая сельчанка легла спать, но вскоре ей стало плохо. Не чувствовавший за собой вины муж сначала думал, что у нее возникли проблемы с сердцем, однако экспертиза показала, что она умерла от причиненных супругом травм.
По данным пресс-службы следственного комитета республики, мужчина стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый полностью признал вину и ожидает суда.
Читайте также: в Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи
Читайте также
Происшествия
Житель Салавата до смерти избил мужчину заподозрив его в краже
Происшествия
В Абзелиловском районе Башкирии племянник до смерти избил дядю
Происшествия
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия
В Хайбуллинском районе мужчина до смерти избил свою жену
Происшествия
В Белорецком районе мужчина вмешался в конфликт собутыльников и чуть не убил одного из них
Человек и закон
В Сибае осудят убийцу, до смерти забившего двух человек
Общество
В Уфе пациент избил врача из-за отказа открывать больничный
Общество / Происшествия
В Башкортостане сотрудник колонии до смерти избил осужденного