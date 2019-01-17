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В Хайбуллинском районе муж до смерти избил жену гусиной тушкой

Добавлено: 17.01.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе муж до смерти избил жену гусиной тушкой
64-летнему жителю одной из деревень Хайбуллинского района Башкортостана предстоит ответить перед судом за гибель своей супруги. Пьяный сельчанин сильно избил женщину, и она умерла от тяжелых травм.

Все произошла в сентябре прошлого года, когда супруги изрядно напились. Захмелевший владелец дома стал предъявлять жене претензии по поводу ее пристрастия к алкоголю, обвинив ее в растрате всех денег и бесхозяйственности. Мужчина вышел из себя и набросился на несчастную, начав избивать ее руками, ногами, а потом еще и деревянной мухобойкой и тушкой гуся, которого зарезал в тот день.

Избитая сельчанка легла спать, но вскоре ей стало плохо. Не чувствовавший за собой вины муж сначала думал, что у нее возникли проблемы с сердцем, однако экспертиза показала, что она умерла от причиненных супругом травм.

По данным пресс-службы следственного комитета республики, мужчина стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый полностью признал вину и ожидает суда.

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