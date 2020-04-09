В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ будут принимать по предварительной записи

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Башкирии центры РГАУ МФЦ с 6 апреля 2020 года осуществляют приём и выдачу документов по предварительной записи.
Оформить предварительную запись можно любым удобным способом:
через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);
обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);
на портале Госуслуги РБ (gosuslugi.bashkortostan.ru).
Перечень государственных услуг, предоставляемых офисами «Мои документы» по предварительной записи на период с 6 по 30 апреля 2020 года, сокращён. Ознакомиться с перечнем актуальных услуг можно на официальном сайте РГАУ МФЦ mfcrb.ru. в разделе «Услуги» подразделе «Каталог услуг». Во всех офисах МФЦ проводится комплекс санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, включающий в себя регулярную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка. Все сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).