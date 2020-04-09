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В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ будут принимать по предварительной записи

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ будут принимать по предварительной записи

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Башкирии центры РГАУ МФЦ с 6 апреля 2020 года осуществляют приём и выдачу документов по предварительной записи.



Оформить предварительную запись можно любым удобным способом:

  • по телефонам контакт-центра +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100;
  • через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);
  • обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);
  • на портале Госуслуги РБ (gosuslugi.bashkortostan.ru).
Перечень государственных услуг, предоставляемых офисами «Мои документы» по предварительной записи на период с 6 по 30 апреля 2020 года, сокращён. Ознакомиться с перечнем актуальных услуг можно на официальном сайте РГАУ МФЦ mfcrb.ru. в разделе «Услуги» подразделе «Каталог услуг».
Во всех офисах МФЦ проводится комплекс санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, включающий в себя регулярную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка. Все сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).

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Источник: gtrk.tv
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