В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ будут принимать по предварительной записи

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Башкирии центры РГАУ МФЦ с 6 апреля 2020 года осуществляют приём и выдачу документов по предварительной записи.







Оформить предварительную запись можно любым удобным способом:

по телефонам контакт-центра +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100;

через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);

обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);

на портале Госуслуги РБ (gosuslugi.bashkortostan.ru).

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Перечень государственных услуг, предоставляемых офисами «Мои документы» по предварительной записи на период с 6 по 30 апреля 2020 года, сокращён. Ознакомиться с перечнем актуальных услуг можно на официальном сайте РГАУ МФЦ mfcrb.ru. в разделе «Услуги» подразделе «Каталог услуг».Во всех офисах МФЦ проводится комплекс санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, включающий в себя регулярную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка. Все сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).