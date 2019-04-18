Любовный гороскоп на сегодня 18 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 18 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Овен
Сегодня в вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях с вашим любимым человеком – для того, чтобы потом на месте этих отношений выстроить что-то совершенно новое, революционное и ошеломляющее.
Не позволяйте вашему любимому человеку сесть вам на шею ни при каких условиях. Иначе он вам может шею сломать или вам еще долго придется брести по жизни с тяжестью на плечах. Даже если вы мечтаете о том, чтобы этот человек от вас полностью зависел, не надо добиваться подобных результатов таким способом. Сами потом не рады будете.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Близнецы
Сегодня очень важно, чтобы вас оценили близкие и родные вашего любимого человека, искренне и по достоинству. Поэтому проявите себя с лучшей стороны. Однако не увлекайтесь слишком яркими красками и слишком смелыми мазками в рисовании собственного портрета. Будьте аккуратнее.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Рак
Сегодня, вероятно, тот, кому вы очень нравитесь, может пригласить вас куда-нибудь, предположительно в кино. Соглашаться или нет - вот в чём вопрос! Звёзды советуют взвесить все "за и против", подумать полчасика, пересмотреть состояние гардероба, посоветоваться со всеми близкими, потом просто со знакомыми... И, конечно же, принять приглашение.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Лев
Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Дева
В этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-нибудь интеллектуальную игру вроде шашек, шахмат или преферанса. Причем в этом случае главным будет не победа, а участие: вам не нужно доказывать, что вы умнее, вам просто стоит подчеркнуть ваше единение целей и замыслов.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Весы
Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Вам и самому будет очень этого хотеться, поэтому отказываться от перспектив столь радужных никакого резона у вас не будет, даже не ищите.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Скорпион
Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком сходить в магазин и купить там что-нибудь совершенно ненужное в быту или хозяйстве, но бесконечно приятное для души и тела. Например, красивую картину или милый коврик на стену. Они придадут тепло и уют вашему жилищу.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Стрелец
В этот день вы можете очень сильно влюбиться в кого-то. Не бойтесь: вашим отношениям с вашим любимым человеком новое чувство не повредит. Оно будет ярким, но непрочным, и уже через неделю вы о нем не вспомните. Любуйтесь им, как любуетесь стремительно падающей звездой.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Козерог
Сегодня вы будете совершать один необдуманный поступок за другим, чем бесконечно удивите вашего любимого человека, привыкшего к вашему относительному благоразумию. Апогея его удивление достигнет в тот момент, когда вы так же начнёте вершить ваши с ним отношения. Может быть, стоит быть поаккуратнее?
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Водолей
В этот день у вас появится уникальная возможность сравнить вашего любимого человека со своей прежней любовью. Звезды не берутся сказать, кто окажется в итоге лучше, однако они утверждают одно: уже к вечеру никаких сомнений в выборе у вас не останется.
Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Рыбы
Не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение вашего любимого человека. Все равно не угадаете. Во-первых, все люди разные, а значит, и образ мышления у них разный, а во-вторых, мужчинам женщин вообще понять трудно, впрочем как и наоборот. Поэтому лучше спросите у него лично. Скорее всего, ответит.
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