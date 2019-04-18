Любовный гороскоп на сегодня 18 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 18 апреля 2019 Овен

Сегодня в вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях с вашим любимым человеком – для того, чтобы потом на месте этих отношений выстроить что-то совершенно новое, революционное и ошеломляющее.



Не позволяйте вашему любимому человеку сесть вам на шею ни при каких условиях. Иначе он вам может шею сломать или вам еще долго придется брести по жизни с тяжестью на плечах. Даже если вы мечтаете о том, чтобы этот человек от вас полностью зависел, не надо добиваться подобных результатов таким способом. Сами потом не рады будете.Сегодня очень важно, чтобы вас оценили близкие и родные вашего любимого человека, искренне и по достоинству. Поэтому проявите себя с лучшей стороны. Однако не увлекайтесь слишком яркими красками и слишком смелыми мазками в рисовании собственного портрета. Будьте аккуратнее.Сегодня, вероятно, тот, кому вы очень нравитесь, может пригласить вас куда-нибудь, предположительно в кино. Соглашаться или нет - вот в чём вопрос! Звёзды советуют взвесить все "за и против", подумать полчасика, пересмотреть состояние гардероба, посоветоваться со всеми близкими, потом просто со знакомыми... И, конечно же, принять приглашение.Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.В этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-нибудь интеллектуальную игру вроде шашек, шахмат или преферанса. Причем в этом случае главным будет не победа, а участие: вам не нужно доказывать, что вы умнее, вам просто стоит подчеркнуть ваше единение целей и замыслов.Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Вам и самому будет очень этого хотеться, поэтому отказываться от перспектив столь радужных никакого резона у вас не будет, даже не ищите.Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком сходить в магазин и купить там что-нибудь совершенно ненужное в быту или хозяйстве, но бесконечно приятное для души и тела. Например, красивую картину или милый коврик на стену. Они придадут тепло и уют вашему жилищу.В этот день вы можете очень сильно влюбиться в кого-то. Не бойтесь: вашим отношениям с вашим любимым человеком новое чувство не повредит. Оно будет ярким, но непрочным, и уже через неделю вы о нем не вспомните. Любуйтесь им, как любуетесь стремительно падающей звездой.Сегодня вы будете совершать один необдуманный поступок за другим, чем бесконечно удивите вашего любимого человека, привыкшего к вашему относительному благоразумию. Апогея его удивление достигнет в тот момент, когда вы так же начнёте вершить ваши с ним отношения. Может быть, стоит быть поаккуратнее?В этот день у вас появится уникальная возможность сравнить вашего любимого человека со своей прежней любовью. Звезды не берутся сказать, кто окажется в итоге лучше, однако они утверждают одно: уже к вечеру никаких сомнений в выборе у вас не останется.Не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение вашего любимого человека. Все равно не угадаете. Во-первых, все люди разные, а значит, и образ мышления у них разный, а во-вторых, мужчинам женщин вообще понять трудно, впрочем как и наоборот. Поэтому лучше спросите у него лично. Скорее всего, ответит.