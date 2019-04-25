Гороскоп на 25 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 25 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 25.04.2019 - 19-20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 25.04.2019 - Луна в Козероге.



Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.Сегодня вы не стесняясь можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он-де и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек - ваш, причем с потрохами.Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.Сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача - уберечь его от неприятностей.Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.День не располагает к новым достижениям, мешает собранности и сосредоточенности на чем-то одном. Если вы утомлены, не отказывайте себе в бесцельной прогулке, в приятной беседе или в чтении случайно попавшейся под руку книги. Если вас потянуло на приключения, переживайте их в своём воображении, а не в реальности.В этот день вашего внимания могут потребовать зарубежные (иногородние) связи, импортные продукты и лекарства, вопросы обучения или духовного развития и связанные с ними траты. Решайте проблемы по мере поступления, уделяя особое внимание мелочам.Сегодня вы не встретите серьёзных препятствий в раскрытии своих талантов, а также в приятном общении с людьми, которых любите. Настроение будет энергичным и праздничным. Пока не настал вечер, не меняйте сложившийся стиль отношений и род занятий.Независимо от пола и возраста все представители знака склонны мечтать о чем-то необычном. Вплоть до вечера мысли о будущем будут отвлекать вас от размышлений о текущей минуте.Вам будет по плечу любая задача, при условии что вы кровно заинтересованы в результате. В этом случае ничто не ускользнет от вашего пристального взгляда и все будет подвергаться тщательному контролю. Занятые любимым делом и по праву занимающие своё место, вы не будете знать усталости вплоть до вечера.Стоит заняться обустройством дома, офиса, склада, производственных помещений. Имеет смысл отдать предпочтение административно-хозяйственной работе, планированию и организации дел.