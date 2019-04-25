Гороскоп на 25 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 25 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 25 апреля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 25.04.2019 - 19-20 лунный день.
Луна в знаке зодиака 25.04.2019 - Луна в Козероге.
Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Телец
Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Близнецы
Сегодня вы не стесняясь можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только дать каждому из них понять, что он-де и есть самая незаменимая из всех личностей, имеющихся в наличии. И человек - ваш, причем с потрохами.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Рак
Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Лев
Сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача - уберечь его от неприятностей.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Дева
Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Весы
День не располагает к новым достижениям, мешает собранности и сосредоточенности на чем-то одном. Если вы утомлены, не отказывайте себе в бесцельной прогулке, в приятной беседе или в чтении случайно попавшейся под руку книги. Если вас потянуло на приключения, переживайте их в своём воображении, а не в реальности.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Скорпион
В этот день вашего внимания могут потребовать зарубежные (иногородние) связи, импортные продукты и лекарства, вопросы обучения или духовного развития и связанные с ними траты. Решайте проблемы по мере поступления, уделяя особое внимание мелочам.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Стрелец
Сегодня вы не встретите серьёзных препятствий в раскрытии своих талантов, а также в приятном общении с людьми, которых любите. Настроение будет энергичным и праздничным. Пока не настал вечер, не меняйте сложившийся стиль отношений и род занятий.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Козерог
Независимо от пола и возраста все представители знака склонны мечтать о чем-то необычном. Вплоть до вечера мысли о будущем будут отвлекать вас от размышлений о текущей минуте.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Водолей
Вам будет по плечу любая задача, при условии что вы кровно заинтересованы в результате. В этом случае ничто не ускользнет от вашего пристального взгляда и все будет подвергаться тщательному контролю. Занятые любимым делом и по праву занимающие своё место, вы не будете знать усталости вплоть до вечера.
Гороскоп на 25 апреля 2019 Рыбы
Стоит заняться обустройством дома, офиса, склада, производственных помещений. Имеет смысл отдать предпочтение административно-хозяйственной работе, планированию и организации дел.
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