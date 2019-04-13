Гороскоп на 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.
Фаза Луны 13 апреля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 13.04.2019 - 8-9 лунный день.
Луна в знаке зодиака 13.04.2019 - Луна во Льве.
Сегодня вашему любимому человеку очень захочется какой-то определенности в ваших отношениях. Звезды советуют ему ее дать, хотя бы в небольших количествах, иначе впоследствии удержать вашу половинку будет довольно сложно: она уйдет искать определенность в другом месте.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Телец
Прежде чем решиться на какой-либо ответственный шаг, обязательно посоветуйтесь с вашим любимым человеком. Скорее всего, он «даст добро», но при этом может оказаться автором довольно ценных советов, которые вам очень пригодятся, когда вы начнете реализовывать свой план.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Близнецы
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить вас в том, что на самом деле, все ваши страхи необоснованны и всё идет хорошо и по плану. Постарайтесь поверить ему на сто процентов, иначе какой смысл вообще быть вместе, если не можешь верить?.. Во всём, даже вопреки логике.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Рак
Сегодня вы получите от вашего любимого человека не по потребностям, а по заслугам, то есть обратная связь будет максимально адекватна тому, как вы к нему относились в течение примерно последнего месяца. Звезды надеются, что вы будете приятно удивлены полученным результатом.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Лев
«Раздрай» между домашними делами и рабочими обязанностями может вносить дисбаланс в день. В этом вопросе сегодня доверьтесь интуиции. Время проявить волю и упорство, не торопитесь, спокойно и последовательно решайте все дела. Воздерживайтесь от конфликтов в этот день.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Дева
Сегодня ваш любимый человек будет общаться не с вами, а со своей мечтой, заключённой в вашу оболочку. То есть вам придётся целиком и полностью соответствовать его ожиданиям, или же вы рискуете быть брошенным и забытым. Впрочем, есть и еще один вариант: оказаться лучше мечты вашей половинки!
Гороскоп на 13 апреля 2019 Весы
Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Скорпион
Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Стрелец
Сегодня вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными, проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Козерог
Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтоб не сказать "невыполнимой". Как бы то ни было, сделать это все-таки придется - можете записать себе в актив еще один подвиг.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Водолей
Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.
Гороскоп на 13 апреля 2019 Рыбы
Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
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