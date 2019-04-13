Гороскоп на 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 13 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.04.2019 - 8-9 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.04.2019 - Луна во Льве.



Сегодня вашему любимому человеку очень захочется какой-то определенности в ваших отношениях. Звезды советуют ему ее дать, хотя бы в небольших количествах, иначе впоследствии удержать вашу половинку будет довольно сложно: она уйдет искать определенность в другом месте.Прежде чем решиться на какой-либо ответственный шаг, обязательно посоветуйтесь с вашим любимым человеком. Скорее всего, он «даст добро», но при этом может оказаться автором довольно ценных советов, которые вам очень пригодятся, когда вы начнете реализовывать свой план.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить вас в том, что на самом деле, все ваши страхи необоснованны и всё идет хорошо и по плану. Постарайтесь поверить ему на сто процентов, иначе какой смысл вообще быть вместе, если не можешь верить?.. Во всём, даже вопреки логике.Сегодня вы получите от вашего любимого человека не по потребностям, а по заслугам, то есть обратная связь будет максимально адекватна тому, как вы к нему относились в течение примерно последнего месяца. Звезды надеются, что вы будете приятно удивлены полученным результатом.«Раздрай» между домашними делами и рабочими обязанностями может вносить дисбаланс в день. В этом вопросе сегодня доверьтесь интуиции. Время проявить волю и упорство, не торопитесь, спокойно и последовательно решайте все дела. Воздерживайтесь от конфликтов в этот день.Сегодня ваш любимый человек будет общаться не с вами, а со своей мечтой, заключённой в вашу оболочку. То есть вам придётся целиком и полностью соответствовать его ожиданиям, или же вы рискуете быть брошенным и забытым. Впрочем, есть и еще один вариант: оказаться лучше мечты вашей половинки!Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.Сегодня вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными, проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится.Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтоб не сказать "невыполнимой". Как бы то ни было, сделать это все-таки придется - можете записать себе в актив еще один подвиг.Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.