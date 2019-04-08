Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Овна

Для рождённых под этим знаком зодиака, неделя будет складываться максимально благоприятно. Уделяйте больше времени и внимания родным и друзьям, работа вас так искренне встречать в дверях не будет. Пора устроить косметический ремонт в квартире и затеять потом генеральную уборку.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Тельца

Пора переступить через свою гордость и попросить прощения. Вокруг вас постоянно происходят интересные события, не упустите возможность принять в них активное участие. На работе всё будет складываться удачно, благоприятный период для путешествий, на выходных можете позволить себе короткую поездку в другой город.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Близнецов

Смело укрепляйте на этой неделе отношения с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Рака

Когда вы в последний раз читали книгу? Козерогам пора открывать для себя новые горизонты умений и знаний, всё будет складываться благоприятно. Удача на вашей стороне и на личном фронте ожидается увлекательное приключение, высока вероятность, познакомиться в интернете, с будущей второй половинкой.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Льва

Сейчас хорошее время для того, чтобы отдохнуть вдали от дома, отправиться в поездку. Впрочем, благоприятная психологическая атмосфера будет царить и в вашем жилище. Это хорошее время для спокойного домашнего отдыха или занятий творческой работой на дому. Подходящее время для устройства на работу и реализации амбициозных планов.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Девы

Может возрасти жажда успеха и богатства, но надо соизмерять свои запросы с реальными возможностями. Материальный успех может прийти благодаря удачному сотрудничеству и способности учитывать вкусы и желания людей. Неплохой доход может дать ручная работа, технические специальности.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Весов

Успехи в материальной сфере могут появиться благодаря поддержке со стороны друзей и покровителей, которые могут поспособствовать продвижению в карьере. Действовать самостоятельно и в одиночку сложнее, недостаточно сил на продуктивную в материальном плане деятельность.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Скорпиона

Наступает удачный период для новых знакомств, как деловых, так и романтических. Свободные представители этого знака могут завести знакомство по переписке, в компании или во время небольшой поездки. Также это время располагает к тому, чтобы находиться в центре внимания, завоевывать симпатии.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Стрелеца

Благоприятный период для медицинских и косметических процедур. Если вы давно планировали поход к врачу или косметологу, то сейчас наступает подходящее время. Тем, кто увлечен изучением тайных наук, постижением секретов и загадок, сейчас открываются хорошие возможности для познания и самосовершенствования.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Козерога

Материальные успехи во многом будут зависеть от умения налаживать и поддерживать отношения. Даже если работа несильно связана с общением. В этот период обострение отношений с сослуживцами чревато проблемами, которые могут вести к материальному убытку.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Водолея

Неплохое время для начала бизнеса, планирования масштабных финансовых мероприятий, решения вопросов, связанных с наследством, налогами, страховками. Прибыль может принести и деятельность в области астрологии, эзотерики, психологического консультирования. Финансовые проблемы могут быть из-за расточительности партнеров или неправильного управления совместным имуществом.





Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для Рыб

В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых знакомств. Сейчас в вас может проснуться дух исследователя и изобретателя.