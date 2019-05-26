Гороскоп на 26 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 26 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 26.05.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 26.05.2019 - Луна в Рыбах.



Сегодня вполне вероятен финансовый успех. Только будь практичнее, внимательно продумывай свои действия. В этот день можно ожидать какого-нибудь подарка или сюрприза от твоего друга. Сегодняшний день просто создан для откровенных разговоров - от признания в любви до решения конфликтных ситуаций. Утро этого дня - очень подходящее время для того, чтобы на время отложить срочные дела, подарить побольше внимания семье и домашним делам, да и вообще отдохнуть и немного поправить свое здоровье.Удачный день для посещения дантиста и пластических операций. В семье дадут о себе знать финансовые обязательства: ссуды, кредит и другие долги. Но это не должно тебя выбить из колеи. Сегодня возможны неожиданные затраты, это может стать причиной скованности в материальном плане.Для частых посетительниц светских тусовок очень подойдут длинные платья с двухслойной юбкой, подчеркивающие оригинальность и вкус их обладательницы. Сегодня проявление внимания к старшим членам семьи принесет тебе заслуженную благодарность. Утро будет весьма напряженным. Следует оставаться нейтральной во время выяснения отношений, а лучше вообще сегодня не ссориться с окружающими.

Гороскоп на 26 мая 2019 Рак

Постарайся проявлять осторожность в общении с родственниками. Самая маленькая ложь сегодня может привести к неприятным последствиям. Все утро ты будешь страшно сонной и медлительной. Даже чашечка кофе и водные процедуры не помогут тебе придти в норму. Но это все мелкие детали. Сегодняшний день предоставляет тебе возможность открыть в своей душе кое-что очень удивительное.



Гороскоп на 26 мая 2019 Лев

День хорош для реализации разнообразных сделок, связанных с деньгами, в особенности с давними партнерами. Звезды советуют относиться спокойно ко всему, что случится утром. Сегодня будь готова к новым предложениям, сразу реагируй и приступай к их воплощению. Сегодня вечером ты почувствуешь прилив сил и уверенность в успехе.



Гороскоп на 26 мая 2019 Дева

Тебе следует помнить, что прием пищи должен быть регулярным, а блюда хорошо приготовленными. Не обедай второпях. До того, как будешь строить планы на вечер, подумай о том, что в понедельник рано вставать и неплохо бы поберечь силы, иначе все выходные пойдут насмарку.



Гороскоп на 26 мая 2019 Весы

Ты не будешь хмуриться этим утром, даже зная, что тебе не удалось выспаться. Тебе следует посетить те места, где ты давно не была. Устрой себе приятный вечер, послушай приятную музыку, хорошо подействует на твое настроение общение с приятными тебе людьми. Жди человека с хорошими новостями.





Гороскоп на 26 мая 2019 Скорпион

Не забывай, что пересыпать также вредно, как и недосыпать. Так что ставь накануне будильник и перебори утром искушение отключить его и перевернуться на другой бок. Будет лучше, если сегодня ты воздержишься от резкой критики, даже если кто-то и заслужил ее. В противном случае ты рискуешь заработать себе врага.



Гороскоп на 26 мая 2019 Стрелец

Если у тебя напряженно с финансами и ты надеялась, что на работе выдадут зарплату, то вряд ли твоим надеждам суждено оправдаться. Сегодня, используя свое обаяние и дипломатические способности, ты можешь достичь своей цели и привлечь к своим делам большинство окружающих, а всем вместе веселее справиться с любым делом.



Гороскоп на 26 мая 2019 Козерог

С этого дня намечаются положительные финансовые поступления. Но, к сожалению, все это пока только отдаленные планы. Сегодняшний день приносит оптимизм в твою жизнь. Но не слишком расслабляйся - ликовать еще рано. Утро не принесет радостных известий, но в течении дня положение дел немного исправится и ближе к вечеру ты вполне можешь приятно отдохнуть.



Гороскоп на 26 мая 2019 Водолей

Возможно, тебя ждет внезапная прибыль, может быть, тебе предложат аванс за новое дело. Звезды обещают тебе сегодня удачное завершение начатых дел. Стоит проявить некоторую напористость в рабочих вопросах. Возможно, придется сблизиться с человеком, к которому ты едва испытываешь симпатию.



Гороскоп на 26 мая 2019 Рыбы

Сегодня тебе может понадобиться помощь медицинского специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. День для откровений - начиная от любовных признаний до выяснения конфликтов. До обеда старайся избегать всех финансовых операций.