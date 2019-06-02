Гороскоп на 2 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 2 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 2.06.2019 - 28-29 лунный день.

Луна в знаке зодиака 2.06.2019 - Луна в Тельце.

Пытаясь кому-то что-то доказать, Вы несетесь вперед на всех парах, не обращая внимания на то, что происходит у Вас за спиной. Остановитесь и посмотрите назад. Похоже, кому-то из отстающих очень нужна Ваша помощь.Наверняка у Вас в офисе есть свой "хранитель информации". Он всегда записывает все в блокнот, ведет дневник и записывает все номера в телефонный справочник. Звезды советуют Вам подружиться с этим полезным человеком.

Гороскоп на 2 июня 2019 Близнецы

Сегодня у Вас появится поклонник, который будет восхвалять Ваши добродетели всем, кто попадется на его пути. Постарайтесь не смущаться слишком сильно. Такие проявления лести Вас сначала могут очень удивить, но со временем Вы привыкнете и начнете получать удовольствие от такой признательности за свои действия.



Гороскоп на 2 июня 2019 Рак

Похоже, у Ваших коллег сложилось о Вас мнение, не совсем соответствующее Вашему реальному образу. Они думают о Вас лучше, чем Вы есть на самом деле? Так, может, если Вы попробуете соответствовать их ожиданиям, Вы сможете добиться в работе больших успехов?



Гороскоп на 2 июня 2019 Лев

Вас ожидает максимально простой и безмятежный день. На Вашем горизонте не будет ни единого облачка. Впрочем, никаких существенно приятных событий тоже происходить не будет. Наслаждайтесь тишиной и просто отдыхайте.



Гороскоп на 2 июня 2019 Дева

Головоломки и интриги — в этом деле Вы абсолютный чемпион. Поэтому когда кто-то попытается Вас сегодня перехитрить, Вам останется только посмеяться над этими самоуверенными неудачниками. Вы в два счета выведете их на чистую воду, не оставив им ни единого шанса. Только постарайтесь не слишком откровенно злорадствовать — это может выставить Вас не в лучшем свете.



Гороскоп на 2 июня 2019 Весы

Вы думали, что вчера у Вас был важный день? Вы еще ничего не знаете о сегодняшнем! Вам предстоит проделать огромную работу, чтобы добиться желаемых результатов. Никто не принесет Вам ничего на блюдечке с голубой каемочкой. Придется все брать в свои руки. Если кто-то пытается вызвать из Ваших рук штурвал, покажите этому человеку его место.



Гороскоп на 2 июня 2019 Скорпион

Вы будете сверхчувствительны. Это может быть как хорошо, так и плохо — зависит от того, как Вы будете справляться со своим состоянием. А вот еще одно Ваше качество, которое сегодня обострится, точно принесет Вам пользу. Речь идет о Вашем умении сосредотачиваться на деталях.



Гороскоп на 2 июня 2019 Стрелец

Вы находитесь в нерешительном настроении, и, скорее всего, Вам придется довериться своей интуиции, хоть Вам это и не слишком по душе. Вполне вероятно, что не вся информация, которую Вы ищете, будет доступна, но так или иначе, Вам придется сделать свой выбор. К счастью, сегодня Вам везет, и велика вероятность того, что любой Ваш выбор будет правильным.





Гороскоп на 2 июня 2019 Козерог

Если какой-то Ваш друг захочет временно отдалиться от окружающего мира и побыть в одиночестве, оставьте его наедине с этим желанием. Не пытайтесь встряхнуть его и вытянуть из этого состояния. Подумайте, неужели Вам сами никогда не испытывали ничего подобного? Не беспокойте своего товарища. С ним все в порядке. Потом он обязательно отблагодарит Вас за Ваше понимание.



Гороскоп на 2 июня 2019 Водолей

Если Вас довести до точки кипения, Вашу ответную реакцию спрогнозировать довольно сложно. Сегодня кто-то попытается это выяснить. Если почувствуете, что начинаете выходить из себя, прямо скажите этому человеку, чтобы он оставил свои эксперименты, поскольку результаты могут ему не понравиться.



Гороскоп на 2 июня 2019 Рыбы

Кто-то из близких в последнее время часто Вас критикует, поэтому Вы старались вести себя как можно незаметнее, следили за каждой деталью и старались делать все безупречно безо всяких просьб с их стороны. Это замечательно, однако сейчас самое время расслабиться и попросить об услуге взамен.