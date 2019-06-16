Гороскоп на 16 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 16 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 16.06.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.06.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 16 июня 2019 Овен

Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на вашей работе. Не флиртуйте и не заводите романов на службе. Если возникнут разногласия с кем-то из членов семьи, не усугубляйте положение выяснением отношений. В конце дня нужно быть предельно внимательными на дороге.

He действуйте спонтанно или необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями, не возобновить ли вам какие-то совместные мероприятия.Преграды могут появляться там, где вы их не ждете. Отложите выяснение отношений и поиски виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегать полноценным сном.Можно запланировать дела любой сложности, вы справитесь с ними без проблем. Щедро одаривайте окружающих знаками симпатии - что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области деятельности. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. Вы легко будете достигать желаемых результатов.Рекомендуется уменьшить физические нагрузки и стараться избегать стрессовых ситуаций. В этот день ваша нервная система может быть крайне чувствительной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют больших затрат времени.На работе не проявляйте чрезмерной активности. Есть риск, что вы получите дополнительную нагрузку, а платить вам за нее никто не будет. В отношениях с близкими людьми проявите терпение и воздержитесь от критики.Будьте осмотрительны, принимая финансовые решения. Возможно, вы захотите потратить крупные суммы денег на товары, которые, как окажется впоследствии, вам совсем не нужны. Поэтому звезды советуют сделать паузу перед крупной покупкой, по меньшей мере, на этот день.Сейчас в вас может проснуться упрямство. Это придется не всем по вкусу из вашего окружения, и на этой почве могут то и дело вспыхивать конфликты. Звезды советуют умерить свои амбиции и быть более терпеливыми. В конце дня не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Гороскоп на 16 июня 2019 Козерог

Этот день будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет». Постарайтесь не давать хода своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми которые вам не слишком симпатичны, желательно отказаться.



Гороскоп на 16 июня 2019 Водолей

В это время усилятся ваши интеллектуальные способности и тяга к знаниям. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Успешно решатся любые юридические вопросы. Сегодня не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения.



Гороскоп на 16 июня 2019 Рыбы

Период не слишком подходящий для активных действий. Если с кем-то находитесь в ссоре, найдите возможность для примирения. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.