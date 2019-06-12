Гороскоп на 12 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 12 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 12.06.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.06.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 12 июня 2019 Овен

Вы оптимистичны, полны энтузиазма и готовы воспользоваться подвернувшимся шансом — хотя бы одним. Сейчас, когда Вселенная хлопает Вас по плечу и спрашивает, готовы ли Вы без колебаний взяться за что-то просто потому, что это кажется правильным, Вы будете более чем рады принять этот вызов, и достаточно уверены в себе, чтобы его выполнить.

Кто-то из Ваших друзей или коллег, которых Вы воспринимаете как членов одной огромной семьи, в последнее время блуждает в тумане. Вы не сможете удержаться от вопроса, что случилось, и этот человек непременно Вам доверится. Сделайте все, что можете, чтобы помочь, однако не забывайте, что у Вас есть и настоящая семья, особенно если она тоже жаждет Вашего внимания.Тот простой факт, что Вы собираетесь позволить окружающим Вас поздравить, да еще и публично, говорит о многом. Это само по себе является достаточным оправданием для Вас, чтобы расслабиться побаловать себя чем-то приятным. Однако не забывайте, что все эти похвалы Вы получаете не просто так. Продолжайте действовать в том же направлении.Время от времени Вселенная самостоятельно принимает решения и заставляет Вас им следовать. Сегодня один из таких дней, и Вы, как очень чувствительный человек, поймете это, едва проснувшись утром. Так что если Вы окажетесь там, где и не собирались быть, разговаривая с людьми, с которыми ощутите полное единство душ, то не станете удивляться. Значит, это судьба.Случается, что Вы получаете желаемое исключительно благодаря силе мысли и своей неиссякаемой энергии, но сегодня все достанется Вам нелегким трудом. К счастью, Вы не против поработать.Кое-кто из друзей сегодня нуждается в Вас намного сильнее, чем Вы могли бы представить. Это в некотором роде ограничивает Вас, что Вас одновременно и расстраивает, и интригует. Попробуйте найти баланс между этими отношениями и своими собственными нуждами.Кажется, Вы откусили больше, чем можете проглотить, но Вас это отнюдь не смущает. Вам просто следует на время отложить некоторые из своих планов и заняться тем, что требует Вашего немедленного вмешательства.Постарайтесь приспособиться к переменам, которые сегодня произойдут — Вы обладаете гибкостью, о которой и не подозревали. Если утром Вы проявите мужество, то тем самым проложите себе дорогу к успеху.Вам стоит провести время с теми людьми, которые не всегда соглашаются со всем, что Вы говорите. Возможно, они представляют другой тип воспитания, другую культуру или религию, но они смотрят на окружающий мир по-иному — и Вам может быть интересно узнать их точку зрения по поводу произошедших недавно событий.

Гороскоп на 12 июня 2019 Козерог

Проанализируйте, каким образом Вы сможете достичь желаемого, и проявите строгость к себе. Может, у Вас есть знакомый, который знает кого-нибудь, кто мог бы помочь Вам открыть двери к желанной должности? Напишите этому человеку письмо.



Гороскоп на 12 июня 2019 Водолей

Когда Вы в последний раз откровенно с кем-то флиртовали, делали двусмысленные намеки или старались своими чарами заслужить комплимент? Самое время переходить к активным действиям, так что смело можете выбирать счастливчика, которого одарите своим вниманием.



Гороскоп на 12 июня 2019 Рыбы

Сегодня Вы окажетесь в самой гуще событий, и при этом не обязательно будете понимать, что происходит вокруг Вас. Будьте осторожны в общении с новыми людьми, потому что у них может быть больше власти, чем Вы думаете. Подождите, пока не начнете понимать мотивы поступков каждого, кто Вас окружает, прежде чем высказывать кому-либо свое мнение.