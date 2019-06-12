Гороскоп на 12 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 12 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32
Фаза Луны 12 июня 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 12.06.2019 - 9-10 лунный день.
Луна в знаке зодиака 12.06.2019 - Луна в Весах.
Гороскоп на 12 июня 2019 Овен
Вы оптимистичны, полны энтузиазма и готовы воспользоваться подвернувшимся шансом — хотя бы одним. Сейчас, когда Вселенная хлопает Вас по плечу и спрашивает, готовы ли Вы без колебаний взяться за что-то просто потому, что это кажется правильным, Вы будете более чем рады принять этот вызов, и достаточно уверены в себе, чтобы его выполнить.
Кто-то из Ваших друзей или коллег, которых Вы воспринимаете как членов одной огромной семьи, в последнее время блуждает в тумане. Вы не сможете удержаться от вопроса, что случилось, и этот человек непременно Вам доверится. Сделайте все, что можете, чтобы помочь, однако не забывайте, что у Вас есть и настоящая семья, особенно если она тоже жаждет Вашего внимания.
Гороскоп на 12 июня 2019 Близнецы
Тот простой факт, что Вы собираетесь позволить окружающим Вас поздравить, да еще и публично, говорит о многом. Это само по себе является достаточным оправданием для Вас, чтобы расслабиться побаловать себя чем-то приятным. Однако не забывайте, что все эти похвалы Вы получаете не просто так. Продолжайте действовать в том же направлении.
Гороскоп на 12 июня 2019 Рак
Время от времени Вселенная самостоятельно принимает решения и заставляет Вас им следовать. Сегодня один из таких дней, и Вы, как очень чувствительный человек, поймете это, едва проснувшись утром. Так что если Вы окажетесь там, где и не собирались быть, разговаривая с людьми, с которыми ощутите полное единство душ, то не станете удивляться. Значит, это судьба.
Гороскоп на 12 июня 2019 Лев
Случается, что Вы получаете желаемое исключительно благодаря силе мысли и своей неиссякаемой энергии, но сегодня все достанется Вам нелегким трудом. К счастью, Вы не против поработать.
Гороскоп на 12 июня 2019 Дева
Кое-кто из друзей сегодня нуждается в Вас намного сильнее, чем Вы могли бы представить. Это в некотором роде ограничивает Вас, что Вас одновременно и расстраивает, и интригует. Попробуйте найти баланс между этими отношениями и своими собственными нуждами.
Гороскоп на 12 июня 2019 Весы
Кажется, Вы откусили больше, чем можете проглотить, но Вас это отнюдь не смущает. Вам просто следует на время отложить некоторые из своих планов и заняться тем, что требует Вашего немедленного вмешательства.
Гороскоп на 12 июня 2019 Скорпион
Постарайтесь приспособиться к переменам, которые сегодня произойдут — Вы обладаете гибкостью, о которой и не подозревали. Если утром Вы проявите мужество, то тем самым проложите себе дорогу к успеху.
Гороскоп на 12 июня 2019 Стрелец
Вам стоит провести время с теми людьми, которые не всегда соглашаются со всем, что Вы говорите. Возможно, они представляют другой тип воспитания, другую культуру или религию, но они смотрят на окружающий мир по-иному — и Вам может быть интересно узнать их точку зрения по поводу произошедших недавно событий.
Гороскоп на 12 июня 2019 Козерог
Проанализируйте, каким образом Вы сможете достичь желаемого, и проявите строгость к себе. Может, у Вас есть знакомый, который знает кого-нибудь, кто мог бы помочь Вам открыть двери к желанной должности? Напишите этому человеку письмо.
Гороскоп на 12 июня 2019 Водолей
Когда Вы в последний раз откровенно с кем-то флиртовали, делали двусмысленные намеки или старались своими чарами заслужить комплимент? Самое время переходить к активным действиям, так что смело можете выбирать счастливчика, которого одарите своим вниманием.
Гороскоп на 12 июня 2019 Рыбы
Сегодня Вы окажетесь в самой гуще событий, и при этом не обязательно будете понимать, что происходит вокруг Вас. Будьте осторожны в общении с новыми людьми, потому что у них может быть больше власти, чем Вы думаете. Подождите, пока не начнете понимать мотивы поступков каждого, кто Вас окружает, прежде чем высказывать кому-либо свое мнение.